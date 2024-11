Immigrazione Usa, Trump: "Conversazione produttiva con il presidente del Messico"

Nel corso della serata di ieri, Donald Trump ha annunciato di aver trovato un accordo, a seguito di un colloquio telefonico, con la presidente del Messico, sul tema immigrazione tra lo stesso Paese del centro America e gli Stati Uniti. Qualche ora dopo, però, ariva la precisazione di Claudia Sheinbaum Pardo.

Usa, Trump sull’immigrazione dal Messico: “Trovato accordo con il presidente”

“Ho avuto una bellissima chiamata con la nuova presidente del Messico, Claudia Sheinbaum Pardo.Si è detta d’accordo a bloccare la migrazione dal Messico agli Stati Uniti” – così Donald Trump aveva descritto, nel corso della serata di eri (la notte italiana) la sua conversazione telefonica avuta in giornata con la presidente dello Stato del centro America su uno dei temi principali della campagna di Trump: l’immigrazione. Già nel corso del primo mandato del tycoon alla Casa Bianca, i rapporti con il Messico erano stati tesi. Si ricorda la nota costruzione del muro al confine che limitava il passaggio dei migranti negli Usa.

Usa, immigrazione dal Messico: la precisazione della presidente

Non passa più di qualche ora, però, che arriva la precisazione della presidente messicana: “Nella conversazione con Trump ho spiegato la strategia del Messico per affrontare il fenomeno della migrazione rispettando i diritti umani” – spiega Claudia Sheinbaum Pardo, la quale aggiunge poi anncora – “Ribadiamo che la posizione del Messico non è quella di chiudere i confini ma di costruire un ponte fra i governi e i popoli”.