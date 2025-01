Andrea Prospero era scomparso dalla sua città di origine, Lanciano, nella giornata di venerdì e sin da subito si è attivata la “macchina delle ricerche” con appelli dei familiari del giovane anche in televisione per provare a convincerlo a tornare a casa. Oggi la triste scoperta del giovane deceduto.

Andrea Prospero, lo studente 19enne è morto in un B&B

Andrea Prospero studente della facoltà di informatica a Perugia aveva fatto perdere le sue tracce venerdì mattina, le celle telefoniche avevano agganciato il suo telefono nei pressi di Monteluce, non troppo distante dallo studentato dove alloggiava.

Sin da subito la famiglia, compresa la sorella gemella Anna, anche lei studentessa a Perugia ha diramato un appello per tentare di trovarlo, sfruttando anche la vetrina televisiva.

Purtoppo è arrivata poche ore fa la triste scoperta, il suo corpo è stato trovato privo di vita nella stanza di un affittacamere dove molto probabilmente ha soggiornato negli scorsi giorni.

Non avrebbe mai frequentato l’università

Andrea lo scorso venerdì è stato ripreso uscire dallo studentato, di lì a poco sua sorella gemella Anna lo avrebbe contattato inviandogli un messaggio. Il giovane lo avrebbe letto, senza però rispondere.

Non è ancora chiaro il movente del gesto, stando agli altri studenti della sua facoltà da ottobre, mese in cui è arrivato a Perugia per studiare, non avrebbe mai frequentato alcun corso previsto dal suo piano di studi.