Un'iniziativa che trasforma fiori invenduti in bouquet per ospedali e case di riposo

Un’idea che fiorisce in tempi difficili

Nel 2020, in un periodo di grande incertezza a causa della pandemia, è nata Angels Flowers, un’iniziativa che ha come obiettivo quello di portare bellezza e conforto in luoghi dove la sofferenza è predominante. Fondata da Valeria Visconti Tassan Din, l’organizzazione si è sviluppata a Ginevra, ma ha rapidamente esteso la sua missione anche in Italia. L’idea alla base di Angels Flowers è semplice ma potente: recuperare fiori invenduti da fiorai e supermercati, trasformarli in bouquet e donarli a ospedali, case di riposo e hospice.

Il potere dei fiori nel portare gioia

Valeria racconta che l’ispirazione per questo progetto è emersa durante il periodo di lockdown, quando le attività di volontariato con i bambini negli ospedali erano state interrotte. “Volevamo portare un sorriso ai piccoli pazienti e così è nata l’idea di raccogliere fiori destinati al macero”, spiega. Con l’aiuto di amici e volontari, l’iniziativa è cresciuta rapidamente, tanto da necessitare di spazi più ampi per lavorare. Grazie al supporto del municipio, Angels Flowers ha trovato un luogo dove sviluppare ulteriormente la sua missione.

Espansione e impatto sociale

Oggi, Angels Flowers conta 28 volontari a Ginevra e produce circa 400 composizioni settimanali. L’organizzazione ha coinvolto numerosi fiorai e supermercati, creando una rete di solidarietà che permette di portare fiori e sorrisi in vari reparti ospedalieri, dalla pediatria ai reparti oncologici. L’iniziativa ha trovato terreno fertile anche in Italia, dove Valeria ha collaborato con altre volontarie per espandere il progetto a Milano e nel Salento. In queste aree, Angels Flowers ha già raggiunto diverse strutture, portando un tocco di colore e speranza in ambienti spesso tristi e freddi.

Un modello di economia circolare

Angels Flowers non è solo un progetto di volontariato, ma rappresenta anche un esempio di economia circolare. Recuperando fiori invenduti e riducendo gli sprechi, l’organizzazione contribuisce a un modello sostenibile e responsabile. “Dare una seconda vita ai fiori è una gioia immensa”, afferma Valeria, sottolineando l’importanza di questo approccio. La recente registrazione del marchio permetterà a Angels Flowers di crescere ulteriormente, fornendo supporto ai volontari e garantendo la sostenibilità del progetto nel tempo.