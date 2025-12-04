Antisemitismo: 6 testi depositati in Parlamento, oltre al Pd anche FdI, FI, Lega e Iv**

Roma, 4 dic (Adnkronos) - Sono 6 i provvedimenti, tra progetti di legge e disegni di legge, depositati tra Camera e Senato sul tema dell'antisemitismo. A palazzo Madama il senatore del Pd Graziano Delrio ha presentato il 20 novembre scorso l'atto 'Disposizioni per la prevenzione e il ...

Roma, 4 dic (Adnkronos) – Sono 6 i provvedimenti, tra progetti di legge e disegni di legge, depositati tra Camera e Senato sul tema dell'antisemitismo. A palazzo Madama il senatore del Pd Graziano Delrio ha presentato il 20 novembre scorso l'atto 'Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme online'.

Assegnato il 2 dicembre alla commissione Affari costituzionali, l'esame non è ancora iniziato.

E' dell'agosto 2025 il provvedimento depositato dal presidente dei senatori di FI Maurizio Gasparri su 'Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo'. L'esame in I commissione è in corso dal settembre scorso. Il senatore di Iv Ivan Scalfarotto ha presentato a luglio 2025 il testo 'Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo' e l'esame, sempre in commissione Affari costituzionali di palazzo Madama, è partito lo scorso settembre.

E' firmato dal presidente dei senatori della Lega Massimiliano Romeo, invece, il testo 'Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo'. Presentato nel gennaio 2024 è in esame dal settembre scorso in I commissione. La Lega ha presentato nel maggio 2025 anche alla Camera un testo identico, 'Definizione della nozione di "antisemitismo" e disposizioni per il contrasto degli atti di antisemitismo'. Lo ha depositato il capogruppo Riccardo Molinari ed è in attesa di esame. Sempre a Montecitorio c'è anche un testo a firma Mauro Malaguti, di FdI, dal titolo 'Definizione della nozione di "antisemitismo" e disposizioni per il contrasto degli atti di antisemitismo'. Presentato nel maggio 2025, è stato assegnato alla commissione Affari costituzionali ma l'esame non è ancora iniziato.