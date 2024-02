Una quindicina di agenti di polizia potrebbero finire sotto inchiesta per la vicenda delle manganellate a Pisa, nella manifestazione degli studenti pro Palestina.

Verifiche su una squadra del Reparto mobile di Pisa per le manganellate durante il corteo

I poliziotti della squadra mobile, che potrebbero finire sotto inchiesta, sono una quindicina, su di loro si concentra l’attenzione degli inquirenti dopo l’informativa della Questura su quanto accaduto a Pisa nei giorni scorsi.

Si attendono anche le informazioni che le forze dell’ordine stanno raccogliendo su tredici ragazzi, tra i quali diversi minori.

Piani di sicurezza prima delle manganellate avvenute a Pisa e gli accertamenti dei carabinieri in merito all’evento

Presentata l’ordinanza del questore Sebastiano Salvo con le disposizioni e i piani di sicurezza per la manifestazione avvenuta a Pisa.

I Pm di Pisa, guidati dal procuratore Giovanni Porpora, potrebbero segnalare i primi indagati sul fascicolo, al momento aperto senza ipotesi di reato. Gli accertamenti, per competenza in questi casi per non far indagare i colleghi dei poliziotti coinvolti, sono stati assegnati ai carabinieri.

Le parole del segretario, Patrizio Del Bon, generale della Consap polizia