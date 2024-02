Cariche contro studenti a Pisa, parla il capo della polizia: "Su ordine pubblico non ci sono scelte politiche"

Non smette di essere al centro del dibattito politico il caso degli studenti colpiti a manganellate a Pisa e Firenze. Questa volta a intervenire sulla questione è il capo della Polizia, Pisani che è stato ospite del Tg1. Nel corso della sua riflessione ha tenuto a precisare che dietro a determinate decisione in tema di ordine pubblico non ci sono scelte politiche: “Alcune iniziative prese nel corso della gestione di quei servizi d’ordine pubblico dovranno essere analizzate singolarmente e verificate con severità e trasparenza”.

Cariche contro studenti Pisa, parla il capo della polizia

Il capo della politica Pisani, durante la sua riflessione ha precisato che la linea della polizia rimane quella di dare a tutti la possibilità di manifestare il dissenso, una linea che rimane invariata. Quindi ha evidenziato: “Dietro le scelte operate nella gestione di servizi locali non ci sono né scelte politiche né direttive politiche”.

“In diversi paesi europei non tutti i cortei sono stati autorizzati”

Non ultimo Pisani ha spiegato che i cortei che sono stati organizzati in Italia dopo quel drammatico 7 ottobre sarebbero stati oltre mille: “In diversi Paesi europei non tutti sono stati autorizzati, qui da noi nessuno è mai stato vietato”. La gestione del consenso – ha affermato ancora – deve trovare il consenso di tutti. Infine ha aggiunto: “Le motivazioni ideologiche o politiche dei manifestanti vengono affrontate dalla polizia sempre con la massima neutralità”.