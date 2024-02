Cariche contro studenti a Pisa, Vecchioni si commuove: "Sono cose che non possono succedere"

Cariche contro studenti a Pisa, Vecchioni si commuove: "Sono cose che non pos...

Il cantante Roberto Vecchioni è intervenuto come ospite nello studio di "In altre parole" di Massimo Gramellini. Al centro il caso delle manganellate contro gli studenti a Pisa.

Continua a far discutere il caso degli studenti che sono stati colpiti a manganellate durante la manifestazione pro-Palestina che si è svolta a Pisa. Ad esprimersi sulla vicenda è il noto cantante Roberto Vecchioni che è intervenuto come ospite durante la trasmissione “In altre parole” condotta da Massimo Gramellini. L’artista, nel ricordare la vicenda, è apparso commosso: “Non sono cose da vedere…”, è ciò che ha dichiarato quest’ultimo.

Cariche contro gli studenti a Pisa, le lacrime di Roberto Vecchioni in diretta

Roberto Vecchioni che ricopre il ruolo di ospite fisso nel programma targato LA7 “In altre parole” è scoppiato lacrime quando sono state mostrate le immagini dei giovani studenti colpiti dalle cariche delle forze dell’ordine. A tale proposito ha osservato: “Non sono cose da vedere, sono cose che non possono succedere. Noi non siamo così”. Nelle scorse ore il presidente della Repubblica si è detto preoccupato per la situazione tanto da dichiarare: “I manganelli con i ragazzi sono un fallimento”.

Lo striscione degli studenti a Roma: “Piantedosi dimettiti”

Nel frattempo, circa un centinaio di studenti ha esposto a Roma uno striscione nel quale è stato attaccato il ministro dell’Interno Piantedosi: “Contro le vostre manganellate, Piantedosi dimettiti” è ciò che si legge. Tale striscione è stato esposto durante la manifestazione che è stata organizzata nella serata di domenica 25 febbraio.