Dopo le parole, condivise in un comunicato nella giornata di ieri, del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arrivano anche le dichiarazioni del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sugli scontri tra polizia e manifestanti a Pisa.

Il Ministro dell’Interno, al Corriere della Sera, spiega di condividere le parole del Presidente della Repubblica:

«Vedere quelle immagini ha contrariato e amareggiato anche me. Condivido le sue parole come le condividono tutti i poliziotti. Tutti noi auspichiamo sempre che le manifestazioni pubbliche si svolgano pacificamente e senza incidenti. Fondamentale in tale senso è anche la collaborazione degli stessi manifestanti. Quando si giunge al contatto fisico con ragazzi minorenni è in ogni caso doveroso svolgere ogni esame obiettivo su come siano andati i fatti».