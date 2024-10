Apre Flashback Art Fair: un lungo viaggio nella storia

Torino, 30 ott. (askanews) – Apre il dodicesimo capitolo di Flashback Art Fair. La fiera è aperta al pubblico dal 31 ottobre al 3 novembre 2024, negli spazi di Flashback Habitat – Ecosistema per le Culture Contemporanee in corso Giovanni Lanza 75 a Torino. Uno spazio di 20.000 metri quadri in cui la villa storica e i padiglioni che un tempo hanno ospitato il brefotrofio della provincia, immersi nel grande parco ai piedi della collina di Torino, si sono trasformati nell’abbraccio fra natura, arte e vita, passata e presente. La visione di Alessandro Bulgini insieme a Stefania Poddighe e Ginevra Pucci si è concretizzata in questo luogo in un desiderio profondo e una sfida: creare a Torino un nuovo habitat, una casa delle culture contemporanee condivisa, aperta a tutti. Ginevra Pucci ha presentato ad askanews la nuova edizione della fiera, sempre costruita intorno al motto: “Tutta l’arte è contemporanea”: “Una fiera che vede la partecipazione dalle più prestigiosi gallerie internazionali che presentano opere dall’antichità fino alla modernità, alla contemporaneità. Opere che vanno dal Carracci al Bellotto per finire anche alle arti decorative e a Gio Ponti. Quindi una fiera che permetterà al pubblico di poter veramente fare un viaggio lungo, interessante e magnifico all’interno della storia dell’arte”.