Armony Floor: progettare lo spazio attraverso il legno. Un nuovo blog per orientarsi nella scelta del parquet

In questo contesto, Armony Floor si afferma come una delle realtà italiane più solide e strutturate nel settore del parquet e dei pavimenti in legno, con una proposta che va ben oltre la mera offerta commerciale.

Fondata e operativa a Coriano, in Emilia-Romagna, l’azienda ha scelto un modello industriale autonomo: ogni fase, dalla selezione delle essenze alla distribuzione, è gestita internamente. Una filiera totalmente controllata che assicura coerenza tecnica, affidabilità dei tempi e totale tracciabilità del prodotto.

Il catalogo dell’azienda si distingue per ampiezza e modularità. Oltre 60 referenze danno forma a una collezione pensata per soddisfare esigenze abitative e progettuali molto diverse. Il rovere si conferma la specie più versatile, disponibile in molteplici lavorazioni e tonalità. Il bamboo, apprezzato per la sua resistenza e sostenibilità, amplia le possibilità, mentre le essenze esotiche e il noce si rivolgono a contesti di alta rappresentanza.

Accanto alla varietà materica si affianca una gamma completa di soluzioni tecniche: parquet prefinito a incastro, moduli flottanti, formati a spina ungherese, pavimenti SPC per ambienti umidi e collezioni outdoor resistenti a sollecitazioni climatiche intense.

La sostenibilità è un altro pilastro dell’identità Armony Floor. Le essenze impiegate provengono da foreste certificate, i trattamenti superficiali sono formaldeide-free e la produzione è ottimizzata per ridurre scarti e consumi energetici. Ogni pavimento è coperto da garanzia, un dato che riflette la solidità strutturale e la serietà dell’approccio produttivo.

Il sito ufficiale, www.pavimentieparquet.com, rappresenta un vero e proprio strumento progettuale. Attraverso la piattaforma, professionisti e privati possono consultare l’intero catalogo, scaricare le schede tecniche, confrontare finiture e ordinare campioni gratuiti, consegnati in 48/72 ore.

Per chi desidera un contatto diretto con i materiali, c’è lo showroom aziendale di Coriano, mentre la rete di installatori certificati garantisce posa in opera qualificata e servizio post-vendita su tutto il territorio nazionale.

Un nuovo spazio per orientarsi: il blog firmato Armony Floor

A completare l’ecosistema informativo dell’azienda, nasce un nuovo strumento pensato per guidare il cliente nella scelta del parquet: il blog ufficiale di Armony Floor, online all’interno del sito. Una sezione in costante aggiornamento che raccoglie guide pratiche, consigli di manutenzione, ispirazioni progettuali e approfondimenti tecnici.

L’obiettivo è duplice: fornire contenuti utili per chi deve decidere tra le tante opzioni disponibili e valorizzare la dimensione consapevole dell’acquisto. Tra i temi trattati, non manca il sempre attuale parquet quale scegliere, un interrogativo che il blog affronta con approccio oggettivo e informato, offrendo strumenti concreti per valutare essenze, formati, destinazioni d’uso e stili.

In un mercato spesso frammentato e dominato da logiche commerciali opache, Armony Floor si presenta come interlocutore diretto, verificabile e coerente. Non un semplice produttore, ma un partner di progetto capace di accompagnare ogni fase, dalla scelta alla posa, fino all’assistenza futura. Il legno, in questo modello industriale, smette di essere solo un materiale per diventare parte viva dell’architettura.