Arpa comincia a condurre indagini su un incendio scoppiato in un impianto petrolchimico a Brindisi.

Un incendio è scoppiato nel complesso petrolchimico di Brindisi, precisamente nel forno 1 dell'unità di cracking, intorno alle 2.30 del mattino. Nonostante le ore di lavoro, i pompieri sono riusciti a spegnere il fuoco e sono attualmente in corso operazioni di bonifica. Non ci sono stati feriti tra i lavoratori e il procuratore di Brindisi è stato informato dell'accaduto. Anche l'Arpa (Agenzia Regionale di Protezione Ambientale) ha effettuato i primi esami sul sito.

