Un caso inquietante nel Vicentino

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Vicenza hanno eseguito un arresto che ha scosso la comunità locale. Una donna di 46 anni, accusata di omicidio e rapina aggravata, è stata arrestata in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip. Le indagini, durate nove mesi, hanno rivelato un quadro allarmante di abusi nei confronti di anziani assistiti a domicilio.

Le accuse gravi

La vicenda è emersa dopo una denuncia presentata nel marzo 2024, quando sono state segnalate anomalie legate alla morte di un’anziana e al deterioramento della salute di altri due coniugi. L’indagata, che ha sempre sostenuto di avere competenze professionali in ambito sanitario, è accusata di aver somministrato sovradosaggi di medicinali a pazienti vulnerabili, causando la morte di un’anziana e tentando di uccidere altre quattro persone. Questi eventi si sono verificati a partire da gennaio 2022, quando la donna ha iniziato a prestare assistenza a domicilio.

Un modus operandi inquietante

Le indagini hanno rivelato che tutti gli anziani assistiti dall’indagata presentavano sintomi simili, come torpore e difficoltà a mantenere l’equilibrio, che non erano mai stati riscontrati prima. Questo ha portato a sospettare che la donna stesse somministrando farmaci non prescritti dai medici. Inoltre, è emerso che l’arrestata si sarebbe impossessata di preziosi da un’anziana, dopo averla stordita con una dose eccessiva di benzodiazepine. La gravità delle accuse ha suscitato preoccupazione tra i familiari delle vittime e nella comunità.

Le conseguenze per la comunità

Questo caso ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli anziani che ricevono assistenza a domicilio e sull’importanza di monitorare le pratiche degli operatori sanitari. Le famiglie degli anziani coinvolti hanno espresso il loro dolore e la loro rabbia, chiedendo giustizia per le vittime di questa tragica vicenda. Le autorità locali stanno ora valutando misure per garantire una maggiore protezione per gli anziani e prevenire simili abusi in futuro.