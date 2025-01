Un uomo è stato denunciato per aver sparato colpi di arma da fuoco verso i condomini per oltre un anno.

Un anno di paura a Varedo

La tranquillità del comune di Varedo, in provincia di Monza e Brianza, è stata scossa da un episodio inquietante che ha tenuto in allerta i residenti per oltre un anno. Un uomo, accusato di essere il “cecchino” del quartiere, è stato denunciato dai carabinieri dopo un’indagine che ha preso avvio grazie alle segnalazioni degli abitanti. I colpi di arma da fuoco, sparati verso i condomini, hanno creato un clima di paura e insicurezza, costringendo i cittadini a vivere con l’angoscia di un possibile attacco.

Indagini e arresto

Le indagini condotte dai militari hanno portato a un controllo nell’abitazione del sospettato negli ultimi giorni di dicembre. Durante l’operazione, i carabinieri hanno sequestrato tutte le armi da fuoco e le munizioni in possesso dell’uomo, comprese carabine ad aria compressa. Questo intervento ha rappresentato un passo fondamentale per garantire la sicurezza dei residenti e porre fine a un incubo che sembrava non avere fine. Le analisi balistiche sono attualmente in corso per accertare la provenienza dei proiettili e il coinvolgimento dell’indagato nei vari episodi di sparo.

La reazione della comunità

La notizia dell’arresto ha suscitato reazioni contrastanti tra i residenti di Varedo. Molti esprimono sollievo per la fine di un periodo di terrore, mentre altri si interrogano su come sia stato possibile che un simile comportamento sia potuto perdurare per così tanto tempo senza un intervento tempestivo. La comunità si sta ora mobilitando per ripristinare la serenità e la sicurezza nel quartiere, con incontri e discussioni su come prevenire simili situazioni in futuro. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine si rivela fondamentale per garantire un ambiente sicuro e protetto.