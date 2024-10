Arresti per esfiltrazione di dati sensibili in Italia

Arresti per esfiltrazione di dati sensibili in Italia

Quattro arresti per furto di dati da banche dati strategiche nazionali

Un’operazione contro la criminalità informatica

I carabinieri del Nucleo investigativo di Varese hanno recentemente condotto un’importante operazione che ha portato all’arresto di quattro persone accusate di aver esfiltrato dati e informazioni sensibili da banche dati strategiche nazionali. Questa inchiesta, coordinata dai pm di Milano, Francesco De Tommasi e Gianluca Prisco, ha messo in luce un’attività illecita che coinvolgeva l’accesso abusivo a sistemi informatici e la vendita di informazioni riservate.

Le modalità di operazione dell’organizzazione

Secondo le indagini, i membri dell’organizzazione avrebbero prelevato dati da banche dati come Sdi, Serpico e Inps, su commissione di clienti interessati a ottenere informazioni riservate. Tra i dati esfiltrati, vi sarebbero anche informazioni sensibili riguardanti esponenti politici. Questo solleva interrogativi sulla sicurezza delle informazioni pubbliche e sulla vulnerabilità dei sistemi informatici utilizzati dalle istituzioni.

Le conseguenze legali e le indagini in corso

Le accuse formulate nei confronti dei sei destinatari dell’ordinanza cautelare includono associazione per delinquere e accesso abusivo a sistema informatico. L’indagine, che ha portato a misure di arresto domiciliare e interdittive, è stata coordinata anche dalla Direzione nazionale antimafia, sebbene non siano emerse evidenze di collegamenti diretti con la criminalità organizzata. Le forze dell’ordine hanno eseguito decine di perquisizioni sia in Italia che all’estero, cercando di smantellare questa rete di criminalità informatica.