Un episodio inquietante nelle campagne di Prarolo

Un episodio di violenza ha scosso le tranquille campagne di Prarolo, in provincia di Vercelli, dove l’inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti, è stato vittima di minacce da parte di un presunto spacciatore. Brumotti si trovava sul posto per documentare un’inchiesta sullo spaccio di stupefacenti quando, durante le riprese, è stato affrontato da un uomo che, armato di pistola, ha urlato: “Vai via o ti sparo”. Questo grave episodio ha messo in luce non solo il rischio che corrono i giornalisti sul campo, ma anche la crescente preoccupazione legata al traffico di droga in Italia.

Intervento tempestivo delle forze dell’ordine

Fortunatamente, l’intervento delle forze dell’ordine è stato rapido ed efficace. Dopo aver messo in sicurezza Brumotti e la sua troupe, i carabinieri e la polizia hanno avviato le ricerche del nordafricano, identificato come il presunto autore della minaccia. L’uomo ha tentato di opporre resistenza, ma è stato bloccato e arrestato. Durante la fuga, ha abbandonato alcuni grammi di hashish e cocaina, che sono stati successivamente recuperati da Brumotti e consegnati alle autorità. Questo gesto ha dimostrato la serietà della situazione e l’impegno del giornalista nel garantire la sicurezza della propria troupe.

Scoperte inquietanti nei boschi

Le indagini non si sono fermate all’arresto del sospetto. I militari hanno pattugliato i boschi circostanti, dove si sospettava avvenissero attività di spaccio. Qui, hanno rinvenuto uno zaino contenente oltre 600 grammi di sostanze stupefacenti, tra cui hashish, eroina e cocaina, insieme a un revolver privo di tappo rosso e 570 euro in contanti. Questo ritrovamento ha evidenziato l’entità del traffico di droga nella zona e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza pubblica. La situazione è allarmante e richiede un’attenzione costante da parte delle autorità competenti.