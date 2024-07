Arte: Barbara Berlusconi apre la Cardi Gallery a Hong Kong

Milano, 11 lug. (Adnkronos) – Dopo le storiche Gallerie d’ arte contemporanea di Milano e Londra, Barbara Berlusconi ha deciso, insieme al socio Nicolò Cardi, di aprire un nuovo spazio espositivo anche a Hong Kong. Questo grazie anche agli ottimi risultati economici raggiunti in questi anni, in particolare nel 2023.

Si conferma infatti il trend positivo per la Cardi Gallery. I ricavi si attestano intorno ai 14 milioni di euro con un utile lordo del 30% e con un ebitda di gruppo nell’anno 2023, per il bilancio consolidato, di circa un milione di euro. Le Cardi Gallery sono un riferimento globale per tutto quel che concerne i movimenti dell’arte povera, minimalismo e gruppo zero. Le due gallerie propongono da anni un importante programma di mostre e partecipano inoltre alle migliori e più importanti fiere internazionali.

“L’obiettivo più importante -dice Barbara Berlusconi- è quello di promuovere l’arte italiana all’estero, con particolare riferimento all’arte povera, al minimalismo e gruppo zero. Troppo spesso le nostre eccellenze artistiche sono proposte solo nel nostro paese. Già oggi le mostre da noi curate sono apprezzate dai collezionisti di tutto il mondo. Il nostro prossimo obiettivo è quello di puntare con convinzione sul mercato culturale asiatico”.