Artigiano in Fiera, Piemonte protagonista di Anteprima d’Estate

Milano, 19 mag. (Labitalia) – Il Piemonte grande protagonista di Anteprima d’estate, il nuovo appuntamento estivo sulla maestria e sulla creatività dell'artigianato italiano e mondiale promosso da Artigiano in Fiera, in programma dal 29 maggio al 2 giugno a Fieramilano Rho, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30. Saranno, infatti, oltre 20 le micro-piccole imprese piemontesi, tra cui 8 da Cuneo, 5 da Vercelli, 4 da Torino, 2 da Alessandria e 1 da Novara, a partecipare a questo innovativo format che mette al centro la qualità artigianale nella sua dimensione estiva, offrendo al contempo una vetrina d'eccezione anche per i giovani talenti che rappresentano il futuro del Made in Italy.

Le imprese piemontesi porteranno in Anteprima d’Estate un’ampia selezione di eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio. Tra i protagonisti spiccano salumi tipici come coppa, salame al tartufo e salsiccia tipo Bra, oltre a dolci artigianali a base di nocciole Igp, zabaione, bunet e torte tradizionali. Non mancheranno birre artigianali, mieli pregiati, prodotti cosmetici e alimentari derivati dall’alveare, e una ricca proposta di vini Doc e Docg come Roero Arneis, Barbera e Nebbiolo. Infine, spazio anche a moda e oggettistica artigianale: gioielli in argilla polimerica, complementi d’arredo e abbigliamento ispirato all’estate.

Sono attesi oltre 800 artigiani da 50 Paesi del Mondo, 4 padiglioni dedicati e 6 Grandi Piazze, ognuna legata da un fil rouge gastronomico, per un viaggio sensoriale tra i sapori dall’Italia e dal mondo. Anteprima d’Estate, non sarà solo l’anticipazione dell’evento ormai diventato un classico dell'Avvento meneghino ma un’esperienza unica che intende celebrare il passaggio tra la primavera e l’estate, valorizzando produzioni e creazioni specifiche per la stagione calda. Un vero e proprio assaggio d’estate, che offrirà ai visitatori un viaggio immersivo nel meglio dell’artigianato italiano e internazionale, accompagnato da installazioni floreali, atmosfere luminose, eventi della cultura e tradizione del mondo, spazi dedicati al relax e alla convivialità. L’ingresso è gratuito, con procedura semplice e veloce; il pass gratuito per accedere alla fiera si può scaricare sul sito artigianoinfiera.it in pochi e semplici click, arriverà direttamente al proprio indirizzo e sarà valido tutti i giorni e anche per più ingressi. Per quanto riguarda la mobilità, i principali mezzi di trasporto per raggiungere la manifestazione restano la linea M1 della metropolitana (fermata Rho Fiera), le linee regionali e del passante ferroviario Trenord e l’Alta Velocità con Italo. La disponibilità totale di parcheggi sarà di oltre 10.000 posti auto. Ulteriori dettagli e aggiornamenti saranno progressivamente disponibili sul sito ufficiale artigianoinfiera.it e sui social della manifestazione, compreso il canale WhatsApp.