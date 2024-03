Ascolti tv, Lolita Lobosco su Rai1 vince prime time lunedì 11 marzo

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Ancora un ottimo risultato nel prime time di ieri sera, lunedì 11 marzo, su Rai1 per 'Le Indagini di Lolita Lobosco' con Luisa Ranieri, che ha vinto la serata con 5.002.000 telespettatori e uno share del 28,2%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con &...

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Ancora un ottimo risultato nel prime time di ieri sera, lunedì 11 marzo, su Rai1 per 'Le Indagini di Lolita Lobosco' con Luisa Ranieri, che ha vinto la serata con 5.002.000 telespettatori e uno share del 28,2%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Grande Fratello' visto da 2.278.000 telespettatori (share del 17,6%). Terzo posto per Italia 1 con il film 'Fast & Furious – Hobbs & Shaw' che ha interessato 1.278.000 telespettatori registrando uno share del 7,5%.

Fuori dal podio 'Presa Diretta' in onda su Rai3, che ha realizzato 1.180.000 telespettatori e uno share del 5,8% mentre su Rai2 'Boss in incognito' è stato seguito da 981.000 registrando uno share del 5,9%. Su Retequattro 'Quarta Repubblica' ha interessato 736.000 telespettatori (share del 4,9%) mentre su La7 'La torre di Babele' ha totalizzato 795.000 telespettatori e uno share del 3,96%. Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con 'Bruno Barbieri – 4 Hotel' seguito da 370.000 telespettatori (share dell'1,9%) e Nove con 'Little Big Italy' che ha interessato 318.000 telespettatori pari a uno share dell'1,7%. (segue)