Amicizia spezzata tra Canalis e Corvaglia: cosa è successo

Amicizia spezzata tra Canalis e Corvaglia: cosa è successo

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno chiuso un’amicizia durata vent’anni, ma le ragioni restano avvolte nel mistero.

Il rapporto tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia era diventato quasi una costante della televisione italiana. Si erano incontrate per la prima volta dietro al bancone di Striscia la Notizia nel 1999 e, da quel momento, avevano condiviso progetti, servizi e momenti fuori dalle riprese. Per venti anni sono apparse fianco a fianco sul piccolo schermo, facendo credere al pubblico che fossero inseparabili sia sul lavoro che nella vita privata.

Il legame nato nel 1999 su Striscia la Notizia

Il debutto sul celebre varietà segna l’inizio di una amicizia che si è consolidata con la partecipazione a programmi diversi, serate di gala e apparizioni in eventi di moda. Anche se le due donne hanno sempre avuto gruppi di amici distinti, la loro presenza congiunta ha creato un’immagine di complicità costante.

Nel corso degli anni hanno parlato a voce alta del supporto reciproco, alimentando l’idea di un legame quasi fraterno.

Il deterioramento e la rottura nel 2019

Nel 2019, dopo due decenni di apparizioni comuni, le due non sono più state viste insieme e sono cominciati a circolare i primi sospetti di una frattura. Le dichiarazioni emerse successivamente hanno confermato che il rapporto si era incrinato.

Canalis ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, ha smentito ogni dramma: “In realtà non è successo niente di quello che si legge sui giornali. La verità è molto più semplice, ci sono amicizie, storie e percorsi che iniziano e finiscono”. Ha aggiunto di non aver nulla da recriminare né a Corvaglia né a sé stessa.

Le parole di Maddalena nel 2023

Nel 2023, durante un’intervista a VerissimoCorvaglia ha dichiarato che “recuperare la nostra amicizia? Quando si rompe la fiducia è difficile”. Poco dopo, nello stesso anno, ha spiegato al Corriere della Sera che la rottura era dovuta a una “cosa troppo grave” che le aveva impedito di perdonare. Ha sottolineato di aver “scelto con cura” poche nuove amiche, citando Costanza Caracciolo come esempio, e ha ammesso di aver vissuto un periodo di vuoto prima di abituarsi all’assenza della ex amica.

Le ipotesi e i dubbi sulle motivazioni

Alcuni commentatori hanno insinuato che dietro la rottura potesse celarsi un problema finanziario. Secondo un’indiscrezione riportata da Selvaggia LucarelliCanalis avrebbe indotto Corvaglia a fare un cattivo investimento, provocando una significativa perdita di denaro. L’informazione non è stata confermata, ma il contrasto tra le dichiarazioni di Canalis – che dipinge la separazione come priva di drama – e quelle più accese di Corvaglia – che parla di “cose gravi” e “perdita di fiducia” – alimenta il dubbio su quanto sia stato rivelato.

Il pubblico, abituato a dietro le quinte spesso nascoste, resta curioso. Alcuni ritengono che la nota showgirl abbia voluto preservare la propria immagine, evitando di approfondire dettagli scomodi, mentre altri credono che Corvaglia stia proteggendo la propria privacy. Quello che è certo è che l’amicizia, che sembrava indistruttibile, è finita con una ferita più profonda di una semplice distanza professionale.