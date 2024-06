Atletica: meeting Turku, Jacobs vince finale 100 metri in 9"92, Ali secondo in 9''96

Turku, 18 giu. (Adnkronos) - Grande prestazione di Marcell Jacobs nella finale dei 100 metri nel meeting di Turku in Finlandia. L'azzurro vince in 9''92 (vento +1,5 metri al secondo) dopo essere sceso sotto i 10'' in batteria. Il campione delle Fiamme Oro si impone davanti a...

Turku, 18 giu. (Adnkronos) – Grande prestazione di Marcell Jacobs nella finale dei 100 metri nel meeting di Turku in Finlandia. L'azzurro vince in 9''92 (vento +1,5 metri al secondo) dopo essere sceso sotto i 10'' in batteria. Il campione delle Fiamme Oro si impone davanti al compagno di squadra Chituru Ali, capace di correre in 9''96, primato personale. Terzo Andre De Grasse in 10"00.