Tokyo, 17 set. – (Adnkronos) – Mattia Furlani vince la medaglia d'oro nel salto in lungo ai campionati del mondo di atletica leggera in corso di svolgimento a Tokyo. Il ventenne azzurro si impone con 8,39, primato personale, davanti al giamaicano Tajay Gayle (8,34) e al cinese Yuhao Shi (8,33). Quella di Furlani è la quinta medaglia italiana nella rassegna iridata giapponese, la prima d'oro.
Atletica: Mondiali, Furlani oro nel lungo
