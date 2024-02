Atletica: Mondiali indoor, 21 azzurri convocati per Glasgow

Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - Sono stati annunciati gli azzurri che prenderanno parte ai mondiali indoor di atletica leggera a Glasgow. Il direttore tecnico Antonio La Torre ha infatti comunicato l’elenco dei convocati per l'evento iridato che si disputerà in Scozia dal 1° al 3...

Roma, 22 feb. – (Adnkronos) – Sono stati annunciati gli azzurri che prenderanno parte ai mondiali indoor di atletica leggera a Glasgow. Il direttore tecnico Antonio La Torre ha infatti comunicato l’elenco dei convocati per l'evento iridato che si disputerà in Scozia dal 1° al 3 marzo. Sono 21 gli azzurri selezionati, di cui 11 uomini e 10 donne. In squadra i due pesisti vincitori di medaglie internazionali nella passata stagione: l’argento mondiale Leonardo Fabbri e il campione d’Europa indoor Zane Weir. Presente l’oro europeo dei 60 metri Samuele Ceccarelli. Tra i convocati anche una lunga lista di primatisti italiani: Larissa Iapichino e Mattia Furlani nel lungo, Zaynab Dosso nei 60, Lorenzo Simonelli nei 60hs, Pietro Arese nei 3000, Sveva Gerevini nel pentathlon, Roberta Bruni che detiene il record dell’asta all’aperto, Ayomide Folorunso (primatista dei 400 ostacoli) in gara a Glasgow nei 400. Una sola matricola, alla prima convocazione in Nazionale assoluta: Veronica Besana nei 60 ostacoli.