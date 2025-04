Attacco hacker a giornalista: la nuova frontiera della sorveglianza digitale

Un attacco mirato e inquietante

Il mondo del giornalismo sta affrontando una nuova e preoccupante minaccia: gli attacchi hacker mirati. Recentemente, Ciro Pellegrino, un noto giornalista di Fanpage, ha rivelato di essere stato vittima di un attacco spyware sul suo iPhone. Questo episodio non è isolato, ma rappresenta un trend crescente di sorveglianza e violazione della privacy nel settore.

Pellegrino ha ricevuto un avviso direttamente da Apple, la quale ha segnalato un attacco spyware mercenario specificamente diretto contro di lui. La comunicazione di Apple ha messo in evidenza la gravità della situazione, sottolineando che l’attacco potrebbe essere motivato dalla sua identità o dalle sue attività professionali.

Il contesto degli attacchi spyware

Gli attacchi spyware sono diventati un fenomeno allarmante, specialmente per i giornalisti che trattano temi sensibili o controversi. Questi software malevoli, come Graphite, sono progettati per raccogliere informazioni riservate e monitorare le comunicazioni delle vittime. Nel caso di Pellegrino, non è chiaro se il software utilizzato sia lo stesso impiegato in precedenti attacchi contro altri giornalisti e attivisti italiani, come nel caso del direttore di Fanpage, Francesco Cancellato. La crescente sofisticazione di queste tecnologie rende difficile la loro individuazione e difesa, creando un clima di insicurezza per chi opera nel settore dell’informazione.

Le implicazioni per la libertà di stampa

La sorveglianza digitale rappresenta una minaccia diretta alla libertà di stampa e alla sicurezza dei giornalisti. Gli attacchi spyware non solo compromettono la privacy individuale, ma possono anche influenzare il lavoro investigativo e la capacità di riportare notizie senza timore di ritorsioni. La situazione di Pellegrino è un campanello d’allarme per l’intero settore, evidenziando la necessità di misure di protezione più efficaci e di una maggiore consapevolezza riguardo ai rischi associati all’uso della tecnologia. È fondamentale che le istituzioni e le organizzazioni giornalistiche adottino strategie di difesa per proteggere i propri membri e garantire un’informazione libera e indipendente.