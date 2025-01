Un ordigno ha danneggiato il portone della caserma, indagini in corso per identificare i colpevoli.

Un attentato che scuote la comunità

La notte scorsa, un attentato incendiario ha colpito la caserma della compagnia dei carabinieri di Borgo San Lorenzo, situata nel cuore del Mugello, in provincia di Firenze. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti, poiché la caserma è ubicata in una zona densamente abitata. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma i danni materiali sono stati significativi, in particolare al portone d’ingresso dell’edificio.

La dinamica dell’attentato

Secondo le prime ricostruzioni, l’attentato è stato perpetrato mediante l’utilizzo di un ordigno incendiario, progettato per generare una fiamma sufficiente a distruggere il portone. L’allerta è scattata immediatamente, e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente. Tuttavia, il portone ha subito danni ingenti, così come parte dell’intonaco della facciata della caserma.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per identificare gli autori dell’attentato. Al momento, gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, cercando di ricostruire i movimenti di chi ha compiuto l’azione dolosa. Inoltre, i carabinieri stanno monitorando eventuali rivendicazioni legate all’attentato, per comprendere le motivazioni che potrebbero aver spinto a un gesto così violento. La comunità attende con ansia sviluppi in merito, sperando che la giustizia possa fare il suo corso.