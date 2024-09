Le nuove chiamate truffe sfruttano la voce delle persone conosciute. L’allarme è stato lanciato dalla Starling Bank.

Attenzione alle chiamate truffe, anche se conosci bene la voce al telefono: come capirlo

Le nuove chiamate truffe sfruttano le voci conosciute, come quelle dei genitori o dei figli, o di amici e colleghi, per chiedere soldi fingendo un’emergenza. In realtà a parlare è un truffatore che ha clonato il timbro di voce di una persona conosciuta per ottenere fiducia. L’allarme è stato lanciato dalla Starling Bank. La banca ha spiegato che i truffatori stanno usando l’intelligenza artificiale per replicare la voce di una persona. per farlo basta un audio di tre secondi, magari estrapolato da un video pubblicato sui social. L’intelligenza artificiale può ricostruire timbro, tono, voce, cadenza.

Attenzione alle chiamate truffe: perché non si possono bloccare

Le forze dell’ordine e i tribunali non sono attrezzati per frenare questo tipo di truffe, come accade spesso con le nuove tecnologie. Will Maxton, assistente alla direzione presso la divisione delle pratiche di marketing della FTC, ha spiegato che rintracciare i truffatori vocali può essere molto difficile perché potrebbero usare un telefono con sede in qualsiasi parte del mondo, rendendo quasi impossibile identificarli.