Attivisti imbrattano opera di Picasso per protesta contro l'industria zootecnica

Un gesto provocatorio a Palazzo Te

Questa mattina, un gruppo di cinque attivisti del movimento Ribellione Animale ha compiuto un gesto eclatante imbrattando con escrementi una teca che custodiva l’opera Femme couchée lisant di Pablo Picasso, esposta a Palazzo Te a Mantova. L’azione, che ha suscitato scalpore, è stata immediatamente seguita dall’intervento del personale del museo, che ha allertato i carabinieri. I militari hanno condotto i cinque attivisti, tre ragazze e due ragazzi, in caserma per l’identificazione.

La mostra e il messaggio degli attivisti

Palazzo Te, dove è in corso la mostra Picasso: poesia e salvezza, rimarrà chiuso per circa un’ora e mezza a causa dell’incidente, prima di riaprire al pubblico. Fortunatamente, l’opera di Picasso non ha subito danni. Gli attivisti hanno rivendicato il gesto attraverso un post sui social, spiegando che la loro azione mirava a denunciare la presenza dell’azienda zootecnica Levoni tra i membri della Fondazione Palazzo Te, che collabora con il Comune di Mantova, fondatore e promotore dell’evento.

Il messaggio contro l’industria zootecnica

Nel loro comunicato, gli attivisti hanno esposto uno striscione con la scritta ‘Levoni fuori dalla cultura’, sottolineando la loro opposizione all’industria zootecnica e il suo impatto sulla cultura e sull’arte. Questo gesto dimostrativo si inserisce in una serie di azioni che mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti degli animali e sull’importanza di una cultura che non sia influenzata da interessi commerciali legati all’allevamento intensivo. La scelta di imbrattare un’opera d’arte di un maestro come Picasso ha sollevato un dibattito acceso, con opinioni contrastanti sulla legittimità e l’efficacia di tali azioni.