Attraversamento sottomarino: individui tratti in salvo tramite l'uso di un elicottero.

Il maltempo in Emilia-Romagna ha provocato l'allagamento di Traversara, richiedendo l'intervento aereo dei vigili del fuoco per effettuare i soccorsi. Nella zona di Ravenna sono state svolte centinaia di operazioni di salvataggio per aiutare le persone rimaste intrappolate nelle acque alluvionali. In particolare, nel paese di Traversate, è stato necessario l'utilizzo dell'elicottero a causa delle gravi inondazioni.