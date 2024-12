Aumento allarmante dei procedimenti penali per violenza di genere a Roma

Un fenomeno in crescita

Nel corso del 2024, Roma ha assistito a un incremento allarmante dei procedimenti penali legati alla violenza di genere. Secondo i dati forniti dal procuratore della Capitale, Francesco Lo Voi, sono stati avviati ben 19 procedimenti al giorno, portando a un totale di 6.880 fascicoli aperti. Questo numero rappresenta un segnale preoccupante di un fenomeno che continua a colpire la società italiana, evidenziando la necessità di interventi più incisivi e mirati.

Codici rossi e minorenni coinvolti

Un aspetto particolarmente allarmante è rappresentato dai codici rossi attivati, che al 30 novembre hanno raggiunto la cifra di 3.839. Di questi, 432 casi riguardano minorenni, un dato che solleva interrogativi sulla sicurezza e sul benessere dei più giovani. La violenza di genere non colpisce solo le donne adulte, ma si estende anche ai giovani, rendendo urgente una riflessione su come prevenire e affrontare tali situazioni.

Ordinanze di custodia e risposta della giustizia

In risposta a questa emergenza, sono state richieste 1.082 ordinanze di custodia cautelare, con 925 di esse accolte dal giudice per le indagini preliminari (gip). Questo dimostra un impegno da parte delle autorità giudiziarie nel contrastare la violenza di genere, ma solleva anche interrogativi sull’efficacia delle misure di protezione e sulla necessità di un sistema di supporto più robusto per le vittime.

La necessità di un cambiamento culturale

Affrontare la violenza di genere richiede non solo interventi legali, ma anche un cambiamento culturale profondo. È fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza e educazione su questo tema, coinvolgendo scuole, famiglie e comunità. Solo attraverso un approccio integrato sarà possibile ridurre il numero di casi e garantire un ambiente più sicuro per tutti.