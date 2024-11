Un quadro generale sugli infortuni sul lavoro

Nei primi nove mesi del 2024, le denunce di infortunio presentate all’Inail hanno raggiunto la cifra di 433.002, segnando un incremento dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, è importante notare che questo dato rappresenta una diminuzione significativa del 19,2% rispetto ai numeri del 2022. Questo andamento suggerisce un’evoluzione complessa nel panorama della sicurezza sul lavoro in Italia, con un aumento particolare degli incidenti avvenuti in itinere, ovvero durante il tragitto casa-lavoro.

Incidenti mortali e patologie professionali

Il numero di incidenti mortali ha registrato un incremento del 2,0%, con 776 casi segnalati. Questo dato è allarmante e richiede un’attenzione particolare da parte delle istituzioni e delle aziende. Inoltre, le patologie di origine professionale denunciate hanno visto un aumento del 22%, con un totale di 65.333 casi. Questo trend evidenzia la necessità di una maggiore prevenzione e di interventi mirati per tutelare la salute dei lavoratori.

Analisi dei dati rispetto agli anni precedenti

Un’analisi più approfondita dei dati mostra che l’incidenza degli infortuni sul totale degli occupati, secondo le stime Istat, è in calo rispetto al 2019, con una diminuzione del 11,1% per gli infortuni e del 4,1% per i decessi. Tuttavia, confrontando i dati con il 2023, si osserva una leggera diminuzione dello 0,8% per gli infortuni e un aumento dello 0,9% per i decessi. Questi numeri indicano una situazione in evoluzione che richiede un monitoraggio costante e strategie efficaci per migliorare la sicurezza sul lavoro.