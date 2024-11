Interventi di controllo nei cantieri edili

A Napoli, nel quartiere Pianura, si è svolto un importante intervento di controllo nei cantieri edili, effettuato dai carabinieri della locale stazione in collaborazione con il personale dell’Asl Napoli 1. Questa operazione si inserisce in un contesto più ampio di monitoraggio e verifica delle condizioni di lavoro, specialmente in un periodo in cui i lavori sono previsti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Violazioni delle norme di sicurezza

Durante il controllo, i militari hanno riscontrato gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, sono stati trovati 4 lavoratori in nero su un totale di 12 operai presenti. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo al rispetto delle normative vigenti e alla protezione dei diritti dei lavoratori. Gli accertamenti da parte dell’Asl sono attualmente in corso per valutare la situazione e prendere le necessarie misure correttive.

Le conseguenze delle irregolarità

In seguito alle irregolarità riscontrate, l’amministratore unico della società è stato denunciato. Inoltre, è stata elevata una sanzione di 3mila euro, a testimonianza della severità con cui vengono trattate le violazioni delle norme di sicurezza. Questi interventi non solo mirano a garantire la sicurezza dei lavoratori, ma anche a promuovere una cultura della legalità nei cantieri edili, fondamentale per il benessere di tutti gli operai coinvolti.