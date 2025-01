Aumento delle infrazioni stradali

Nel 2024, i controlli sulle strade e autostrade italiane da parte della polizia stradale hanno registrato un significativo incremento, con 1,68 milioni di infrazioni contestate, segnando un aumento dello 0,7% rispetto all’anno precedente. Questo dato evidenzia un impegno crescente da parte delle autorità nel monitorare il rispetto delle norme stradali e garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Violazioni e sanzioni

Tra le violazioni più comuni, quelle per eccesso di velocità si attestano a 465.021, mentre il numero di patenti di guida ritirate è salito a 38.283, in aumento rispetto ai 35.9. Inoltre, sono state confiscate 45.070 carte di circolazione, un dato che riflette l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare comportamenti pericolosi alla guida. Le sanzioni hanno comportato anche la decurtazione di 2,85 milioni di punti dalle patenti, un chiaro segnale della severità delle misure adottate.

Controlli su alcol e droghe

Un altro aspetto rilevante emerso dal bilancio della polizia stradale è l’aumento dei controlli su alcol e droghe, che nel 2024 sono cresciuti del 23% rispetto all’anno precedente. Sono stati sanzionati 13.310 conducenti per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre 1.191 sono stati denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Questi dati evidenziano l’importanza di combattere la guida in stato di alterazione, una delle principali cause di incidenti stradali.

Veicoli sequestrati e nuove norme

In aggiunta, sono stati sequestrati 846 veicoli per confisca, un’azione che mira a dissuadere comportamenti illeciti e a garantire la sicurezza stradale. Le nuove norme del codice della strada, entrate in vigore di recente, sembrano avere un impatto positivo, con i primi dati che segnalano un calo tendenziale dell’incidentalità e delle vittime. Questo è un segnale incoraggiante che suggerisce che le misure adottate stanno iniziando a dare i loro frutti.