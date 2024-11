Un fenomeno in crescita

Negli ultimi anni, i centri antiviolenza in Italia hanno visto un aumento significativo del numero di donne accolte. Secondo i dati forniti da D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza), per il secondo anno consecutivo, il numero di donne che si rivolgono a queste strutture è aumentato, con un incremento del 14% rispetto al 2023. Questo trend preoccupante evidenzia non solo la persistente problematica della violenza di genere nel nostro paese, ma anche la crescente consapevolezza delle donne riguardo ai servizi di supporto disponibili.

Statistiche allarmanti

La rilevazione effettuata su un campione rappresentativo del 97% dei centri antiviolenza nei primi dieci mesi del 2024 ha rivelato che ben 21.842 donne hanno cercato aiuto. Se si considera la proiezione per l’intero anno, il numero totale di donne accolte potrebbe raggiungere le 26.210, con un incremento potenziale di 3.125 donne rispetto all’anno precedente. Questo aumento non è solo un dato statistico, ma rappresenta storie di sofferenza e resilienza, di donne che hanno trovato il coraggio di chiedere aiuto e di intraprendere un percorso di uscita dalla violenza.

Un supporto fondamentale

I centri antiviolenza non sono solo luoghi di accoglienza, ma offrono anche un supporto psicologico e legale fondamentale per le donne che affrontano situazioni di abuso. Nel 2024, la media mensile di donne accolte è stata di 2.184, un dato che supera le 1.9. Questo aumento evidenzia l’importanza di garantire risorse adeguate e formazione per il personale che lavora in questi centri, affinché possano rispondere in modo efficace e sensibile alle esigenze delle donne che si rivolgono a loro.