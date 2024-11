Aumento delle chiamate al 1522

Dal 1 gennaio al , il numero antiviolenza 1522 ha registrato un impressionante incremento di contatti, raggiungendo 48.000 interazioni, tra telefonate, app e chat. Questo rappresenta un aumento del 57% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando i contatti erano stati 30.581. I dati, forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, evidenziano un trend allarmante ma, al contempo, un segnale di crescente consapevolezza tra le vittime di violenza.

Il picco delle richieste e il femminicidio di Giulia Cecchettin

Il picco delle richieste è stato registrato tra novembre e dicembre 2023, con circa 800 telefonate al giorno, in risposta all’emozione collettiva suscitata dal femminicidio della giovane Giulia Cecchettin. Questo evento ha scosso profondamente l’opinione pubblica, portando a una maggiore attenzione verso il problema della violenza di genere. Nel 2024, il numero di contatti si è mantenuto costante, suggerendo che la sensibilizzazione sta diventando un fenomeno strutturale.

Chi chiama il 1522?

Le chiamate al 1522 provengono principalmente da donne vittime di violenza, spesso perpetrata da mariti, compagni o ex. La fascia di età più colpita è quella tra i 35 e i 50 anni, sebbene si stia osservando un aumento delle richieste da parte di donne più giovani. La maggior parte delle chiamate proviene da italiane, seguite da donne dell’Europa dell’Est e del Sud America. È significativo notare che molte donne di origine indiana, pakistana e bengalese contattano il servizio solo in situazioni di emergenza, spesso su segnalazione di ospedali o servizi sociali.

Il ruolo dei bambini e il supporto alle vittime

Un dato preoccupante è che spesso i bambini assistono a queste violenze. Nel 2023, sono state 1.640 le donne vittime di violenza sostenute attraverso l’assegno di inclusione, di cui il 74% aveva figli minorenni. Questo evidenzia l’importanza di un intervento tempestivo e mirato per proteggere non solo le donne, ma anche i minori coinvolti. Inoltre, si è registrato un aumento delle richieste di informazioni sui servizi offerti dal 1522, con un crescente interesse per la garanzia dell’anonimato e della privacy.

Un cambiamento culturale necessario

La ministra alla Famiglia e alle Pari Opportunità, Eugenia Roccella, ha sottolineato che l’aumento delle chiamate indica che le donne stanno recependo il messaggio che non sono sole e che lo Stato è al loro fianco. Questo è un passo importante verso una maggiore consapevolezza e un cambiamento culturale necessario per combattere la violenza di genere. La ministra ha anche evidenziato la lieve flessione dei femminicidi, con un 12% in meno di donne uccise rispetto all’anno precedente, un risultato che potrebbe essere attribuito all’implementazione delle nuove norme e all’aumento dei centri anti-violenza.

Conclusione

Il numero crescente di contatti al 1522 rappresenta un segnale di speranza e un invito all’azione. È fondamentale continuare a lavorare per garantire che tutte le donne sappiano di avere un supporto e che la violenza di genere non sia mai accettabile. Solo attraverso un cambiamento culturale e una maggiore consapevolezza possiamo sperare di ridurre il numero di vittime e costruire una società più giusta e sicura.