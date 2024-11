Aumento delle richieste di aiuto al 1522: un fenomeno allarmante

Aumento delle richieste di aiuto

Nei primi nove mesi del 2024, il numero di richieste di aiuto al 1522, il servizio anti violenza e stalking della presidenza del Consiglio, ha registrato un incremento del 57% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo dato preoccupante evidenzia una crescente necessità di supporto per le vittime di violenza domestica e stalking. Tra gennaio e settembre, sono stati circa 48mila i contatti ricevuti, comprendenti telefonate, messaggi tramite app e chat. Se il trend attuale dovesse continuare, si stima che il numero annuale di contatti potrebbe quasi raddoppiare rispetto agli anni precedenti, quando le chiamate erano rispettivamente 32.430 e 36.036.

Chi chiama il 1522?

Le chiamate al 1522 provengono principalmente da donne che subiscono violenze da parte di mariti, compagni o ex partner. La fascia di età più colpita è quella tra i 35 e i 50 anni, sebbene si stia osservando un aumento delle richieste anche da parte di donne più giovani. La maggior parte delle chiamanti è di nazionalità italiana, seguite da donne provenienti dall’Europa dell’est e dal Sud America, che risiedono stabilmente in Italia. È interessante notare che donne di origine indiana, pakistana, bengalese e cingalese tendono a contattare il servizio in situazioni di emergenza, spesso su segnalazione di ospedali, insegnanti o servizi sociali.

Le conseguenze della violenza

Un dato allarmante emerso è che spesso le violenze avvengono in presenza di bambini, i quali assistono a queste situazioni drammatiche. Inoltre, tra gennaio e settembre 2024, si è registrato un aumento significativo delle chiamate per ottenere informazioni sui servizi offerti dal 1522 e dai centri antiviolenza. Molti chiamanti sono amici o parenti delle vittime, desiderosi di fornire supporto e assistenza. Questo fenomeno evidenzia la crescente consapevolezza e la volontà di intervenire in situazioni di violenza.

Il Codice Rosso Rafforzato e le nuove richieste

Un notevole incremento delle richieste è stato osservato dopo l’approvazione del Codice Rosso Rafforzato, con particolare attenzione agli strumenti normativi come l’ammonimento. Le richieste di aiuto per violenza economica sono in aumento, specialmente tra donne di oltre 50 anni, che si trovano spesso escluse dal mercato del lavoro. Anche i genitori sono sempre più preoccupati per le figlie minorenni che subiscono violenze da coetanei. Questo scenario complesso richiede un intervento tempestivo e una maggiore sensibilizzazione della società riguardo alla violenza di genere.