Aumento di peso improvviso: le cattive abitudini da evitare

L’aumento di peso improvviso è frustrante, ma la maggior parte delle volte le cause sono legate a cattive abitudini alimentari che, se corrette, possono recuperare una condizione che si temeva perduta. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come correggere le nostre abitudini a tavola e come preservare il nostro benessere psicofisico.

Aumento di peso improvviso

La tendenza a mangiare distrattamente è molto comune, ma è una delle principali cause dell’aumento di peso improvviso. Consumare pasti davanti alla TV, al computer o al telefono può portare a mangiare velocemente, a non rendersi conto delle calorie eccessive che si assumono e a non ascoltare i segnali di sazietà che il nostro corpo manda. Il nostro consiglio è di mangiare senza distrazioni, concentrandosi sul cibo e masticando lentamente per favorire il senso di fame e di appagamento.

Saltare i pasti per perdere peso non è una buona idea poiché porta a spuntini poco salutari e a mangiare di più al pasto successivo. Il nostro consiglio è quello di non saltare i pasti, facendo in modo che questi siano completi ed equilibrati, e di optare per spuntini sani durante la giornata.

Secondo le linee guida per una sana alimentazione, una persona che assume circa 2000 calorie al giorno dovrebbe limitare gli zuccheri aggiunti a 50 grammi al giorno. Superare questa dose con caffè zuccherati, bibite gassate, succhi di frutta industriali e cibi pronti non solo è facile, ma contribuisce anche all’aumento di peso, agli sbalzi di zucchero nel sangue e ad un aumento della fame. Preferite acqua, acqua aromatizzata, tè o caffè senza zucchero. Limitate anche il consumo di succhi di frutta fatti in casa e preferite a questi un frutto, meglio se accompagnato da una fonte di grassi o di proteine, quando è consumato lontano dai pasti.

Aumento di peso improvviso: consigli

L’aumento di peso improvviso è spesso causato da scelte e abitudini poco sane adottate inconsapevolmente. Per invertire questa tendenza, è importante modificare il proprio approccio all’alimentazione e allo stile di vita.

Pianificate i pasti introducendo quotidianamente frutta, verdura, proteine vegetali e cibi integrali. Assicuratevi che la vostra dieta sia sempre varia e ricca di nutrienti e riducete drasticamente il consumo di alimenti industriali, che sono calorici, poveri di nutrienti a causa del processo di lavorazione a cui sono sottoposti e ricchi di zuccheri e grassi nascosti.

La qualità del sonno ha un impatto sul metabolismo e sulla regolazione ormonale. Se il vostro sonno è scarso o assente vi ritroverete con un peso maggiore, sia perché il metabolismo lavora male e sia perché non vi è equilibrio tra la grelina, l’ormone delle fame, e la leptina, l’ormone della sazietà. Inoltre, la mancanza di sonno può portare ad ansia e a stress e, di conseguenza, a ricercare il conforto nel cibo.

Aumento di peso improvviso: miglior integratore alimentare

Quelli che seguono sono i principi attivi di Spirulina Ultra:

