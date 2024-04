**Australia: polizia, non escluso movente terroristico**

Sydney, 13 apr. (Adnkronos) – La polizia del Nuovo Galles del Sud non esclude che l'aggressione al centro commerciale di Sydney sia un'azione terroristica. Lo ha dichiarato il vice commissario di polizia Anthony Cooke nel corso di una conferenza stampa. ''Non escludiamo nulla'', ha detto Cooke rispondendo a una domanda sul possibile movente terroristico. ''Al momento non siamo a conoscenza di un movente o di una ideologia dietro l'attacco'', ha aggiunto.