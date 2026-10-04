Nel giro di una serata di Nations League l’Inghilterra di Tuchel ha imposto una sconfitta senza precedenti alla nazionale balcanica. Giocata il 3 ottobre a Rijeka, la partita si è chiusa sul risultato vergognoso di 0-7, la più ampia disfatta mai subita dalla Croazia nella sua breve storia internazionale.

Un risultato storico per i balcanici

Fino a poco, il record di sconfitta più grave della Croazia era stato stabilito dalla Spagna con un 6-0, avvenuto nel 2018 durante una prima apparizione da vicecampioni del mondo. Il nuovo risultato non solo supera quel dato, ma si aggiunge a una serie di indebolimenti del gruppo balcanico che, nella stessa giornata, ha visto la Spagna battere la Repubblica Ceca 3-1 a Oviedo.

Le protagoniste della vittoria inglese

Il trionfo è stato costruito su una prestazione dominante di diversi giocatori. Harry Kane ha messo a segno due reti, la prima al minuto 8 grazie a un assist di Jude Bellingham e la seconda al 53 con un passaggio di Anderson. Bukayo Saka ha replicato con due reti proprie, la prima al 21 su assist di Gordon e la seconda al 68 sfruttando l’errore difensivo di Stanisic.

Bellingham, vero motore a centrocampo, ha segnato una volta e fornito tre assist, collegando le azioni di Kane, Gordon e Saka. Gli ultimi due goal sono stati chiusi da Gordon al 39 (colpo di testa su cross di Quansah) e da Rogers al 87, chiodato a rete vuota.

Le dinamiche della partita

Già nella prima frazione gli inglesi sono stati al passo con quattro reti, con un ritmo di gioco che ha messo in evidenza la mancanza di capacità di risposta della difesa croata. I cambi operati dal tecnico bilicano, Bilic non sono serviti a smorzare l’ondata offensiva: i sostituti croati, tra cui Baturina e Sucic, sono rimasti oppressi dai centrocampisti inglesi. Il risultato finale di 7-0 è stato sigillato con il gol di Rogers, che ha concluso la serata senza lasciare spazio a qualsiasi rimonta.

Altre vicende della Nations League

Parallelamente al match di Rijeka, la Spagna ha chiuso la propria partita contro la Repubblica Ceca con un 3-1. Il giovane Lamine Yamal ha aperto le marcature con un sinistro dalla distanza, seguito da Rodri. Nel secondo tempo, la Repubblica Ceca ha pensato di pareggiare con un gol di Slama ma è stato annullato per fuorigioco deliberato da un assist di Naderi. Dopo l’espulsione di Krejci la Spagna ha concluso il match con il terzo goal di Mikel Merino assicurandosi la vittoria e consolidando il proprio dominio nella fase di gruppo.

Nel frattempo, altre squadre hanno proseguito le loro sfide: la Scozia ha superato la Macedonia del Nord 2-0 a Skopje, mentre la Svizzera ha vinto 2-1 contro la Slovenia. Questi risultati hanno ridistribuito i punti nei gironi di Lega B e C, ma l’evento più discusso rimane indubbiamente la straripante vittoria inglese a Rijeka.