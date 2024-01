Auto: a dicembre 111.136 immatricolazioni (+5,88%), in 2023 1,57 mln (+19%)

Roma, 2 gen. - (Adnkronos) - Come in tutto il 2023, anche a dicembre il mercato automobilistico ha chiuso in attivo con 111.136 immatricolazioni, pari a un aumento del 5,88% sullo stesso mese del 2022. Con questo dato il 2023 si chiuse a 1.566.448 auto vendute pari a un incremento del 18,96% sull...

Roma, 2 gen. – (Adnkronos) – Come in tutto il 2023, anche a dicembre il mercato automobilistico ha chiuso in attivo con 111.136 immatricolazioni, pari a un aumento del 5,88% sullo stesso mese del 2022. Con questo dato il 2023 si chiuse a 1.566.448 auto vendute pari a un incremento del 18,96% sull'anno precedente. I dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mostrano anche per dicembre 416.680 trasferimenti di proprietà a fronte di 402.769 passaggi registrati a dicembre 2022, con un aumento del 3,45%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 527.816, ha interessato per il 21,06% vetture nuove e per il 78,94% vetture usate.