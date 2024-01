Un drammatico incidente è avvenuto questa notte in Gallura, quando il 52enne di Arzachena, Enrico Fadda, ha perso il controllo della sua Fiat Punto ed è andato a schiantarsi contro il muro. I sanitari del 118 sono arrivati presto sul posto, ma Enrico ha perso la vita.

Arzachena, Enrico Fadda morto nell’incidente: lo schianto

Era da poco passata l’una del mattino quando, sulla strada statale 447, al chilometro 26, l’automobile di Enrico Fadda è uscita di strada per poi andare a schiantarsi su di un muretto di cinta al lato della carreggiata. La dinamica del sinistro è ancora tutta da valtare, ma pare si sia trattato di un incidente autonomo: forse Enrico è stato vittima di una distrazione o ha avuto un problema di salute mentre era alla guida.

Arzachena, Enrico Fadda morto nell’incidente: il decesso

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo di Fadda dalle lamiere dell’automobile per poi consegnarlo ai medici del 118. I sanitari non hanno potuto fare altro se non dichiarare l’avvenuto decesso del 52enne. Enrico Fadda era morto sul colpo.