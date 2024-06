Autonomia: Avs, 'ennesima e inutile forzatura in Aula, destra non vuole confronto'

Autonomia: Avs, 'ennesima e inutile forzatura in Aula, destra non vuole ...

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – "Un dibattito nel quale il ministro Calderoli non è mai intervenuto così gli esponenti della maggioranza, mai si è potuto entrare nel merito del provvedimento ed oggi l’ennesima e inutile forzatura della destra che chiede l’inversione dell’ordine del giorno per dare precedenza all’Autonomia differenziata: la verità è che non volete una discussione democratica: il Paese vi ha già dato un primo, grande segnale per dirvi che non è con voi". Lo ha detto in aula il capogruppo di AVS nella Commissione Affari costituzionali Filiberto Zaratti, a proposito della richiesta di inversione dell’ordine dei lavori avanzata dalla Lega.