Autonomia: Paglia (Avs), 'da Santi Apostoli prima risposta di popolo'

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – "Autonomia differenziata significa un Paese frantumato, in cui sarà sempre più avvantaggiato chi già lo è, a discapito di chi vive in aree dove il lavoro è poco e sfruttato, la sanità un miraggio, la scuola un miracolo. Una spirale perversa, fatta per concentrare sempre più le risorse nelle mani dei più forti". Lo afferma il responsabile economia di Sinistra Italiana Giovanni Paglia.

"Per evitare che se ne parli va bene tutto, persino – prosegue l’esponente dell’Alleanza Verdi Sinistra – scatenare i picchiatori come è accaduto nei giorni scorsi nelle aule del Parlamento. Eppure non passeranno – conclude Paglia – statene certi. E’ anche per questo che martedi in Piazza Santi Apostoli ci sarà la prima, grande risposta delle opposizioni e dei cittadini".