Autonomia: Pd, 'ennesima forzatura destra su calendarizzazione'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – "Oggi alla Camera si verifica l’ennesima forzatura della destra. La calendarizzazione dell’autonomia differenziata nel mese di Aprile, quando ancora devono cominciare le audizioni, e’ un vero e proprio atto di arroganza. La maggioranza vuole comprimere gli spazi di discussione e confronto. Per questo il Pd utilizzerà tutti gli strumenti parlamentari per contrastare questo disegno e per consentire un giusto e approfondito dibattito. La destra, divisa e litigiosa, pare proprio non aver imparato nulla dalla Sardegna". Lo dice il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.