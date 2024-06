Autonomia: Ricciardi (Pd), 'provvedimenti sproporzionati usati come intimidazione'

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “Stigmatizzo l’utilizzo intimidatorio dei provvedimenti sproporzionati e non coerenti rispetto a chi ha risposto a delle provocazioni e a chi ha picchiato delle persone. E soprattutto rivendico l’onorabilità e la correttezza del mio comportamento visto che sono stato etichettato per due giorni come ‘il picchiatore con le stampelle’, cosa che non ho mai fatto. Non ci lasciamo intimidire dagli atteggiamenti squadristi” Così il deputato democratico, Toni Ricciardi.