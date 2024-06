Autonomia: Serracchiani, 'governo chieda scusa ai poliziotti stipati su nave'

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - "Mentre stiamo cercando di far ragionare la maggioranza che sull'autonomia differenziata mancano le risorse, come Pd non vorremo che il calcolo del finanziamento dei Lep venisse fatto nello stesso modo con cui, pare, che siano stati dati, pare, 6 milioni per nol...

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – "Mentre stiamo cercando di far ragionare la maggioranza che sull'autonomia differenziata mancano le risorse, come Pd non vorremo che il calcolo del finanziamento dei Lep venisse fatto nello stesso modo con cui, pare, che siano stati dati, pare, 6 milioni per noleggiare una nave dove sono stati stipati 2500 agenti della Polizia per il controllo del G7 a Brindisi. Proprio ora la Squadra Mobile sta procedendo al sequestro della nave per alloggi sporchi e danneggiati, servizi igienici inutilizzati o fatiscenti e cabine allagate”. Lo dichiara la deputata dem, Debora Serracchiani intervenendo in Aula di Montecitorio durante lo svolgimento del dibattito sull'Autonomia differenziata.

“Vorremo che il governo si scusasse per quello che sta accadendo ai quei poliziotti che stanno facendo il loro dovere e che non meritano di essere trattati in questo modo. È una vergogna!”, ha concluso Serracchiani.