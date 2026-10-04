Nel corso dei primi otto mesi del 2026, la popolazione civile ucraina ha affrontato una tragica escalation di violenza. Media oltre 400 persone sono state uccise o gravemente ferite ogni settimana, segnando un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo le dichiarazioni dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani durante la sessione a Ginevra.

Il bilancio delle vittime civili nei primi otto mesi del 2026

L’ufficio delle Nazioni Unite ha documentato un totale di 15.280 civili uccisi o feriti dal gennaio al agosto. Di questi, quasi 2.500 sono stati colpiti direttamente dagli attacchi aerei russi con un incremento del 62% rispetto al 2025. Gli obiettivi includono scuole, strutture sanitarie, condomini, ferrovie e negozi, creando un clima di costante paura fra i residenti.

Attacchi contro le infrastrutture civili

Gli insediamenti urbani subiscono ripetute incursioni: ogni bomba o missile che colpisce un ospedale o una scuola si traduce in una nuova ondata di vittime. Le autorità locali segnalano che le ferite gravi e le morti aumentano rapidamente, alimentando una crisi umanitaria che supera le capacità di soccorso disponibili.

Escalation della violenza sessuale segnalata dall’ONU

Parallelamente alle cifre di morti e feriti, l’Onu ha evidenziato 1.004 casi accertati di violenza sessuale commessi tra febbraio 2022 e luglio 2026. Il 89% di questi è stato attribuito alle forze russe mentre il 11% è rimasto a carico delle forze ucraine. Il rapporto descrive questi atti come «scioccanti» e li inquadra come strumenti di tortura, intimidazione e pressione sulle comunità.

Visita di Friedrich Merz a Kiev e le tensioni diplomatiche

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato a sorpresa a Kiev accompagnato dalla ministra dell’Economia Katherina Reiche. Durante la visita ha ribadito il pieno sostegno alla Ucraina, avvertendo che «se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica potrebbe rivolgersi anche contro noi». Il giorno prima, Mosca aveva emesso un monito ai diplomatici stranieri, minacciando conseguenze per chi non si ritirasse dalla capitale.

Il ponte Pivnichnyj sotto tiro

Nel frattempo, il ponte Nord della capitale, il Ponte Pivnichnyj è stato nuovamente colpito da un attacco. Il sindaco Vitali Klitschko ha comunicato su Telegram che un impatto ha interessato la carreggiata, attivando i servizi di emergenza. L’esplosione è avvenuta mentre le sirene antiaeree segnalavano la presenza di droni russi nello spazio aereo, accentuando la percezione di un stato di emergenza permanente per la città.

La combinazione di cifre drammatiche sulle vittime civili, la diffusione di violenza sessuale e le recenti dimostrazioni di forza militare russa, unita al segnale di sostegno europeo rappresentato dalla visita di Merz, dipinge un quadro di crescente instabilità. Mentre le autorità ucraine chiedono rinforzi per la difesa aerea, la comunità internazionale osserva con apprensione la possibilità di un’escalation ancora più ampia.