L’Ufficio dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha pubblicato un rapporto che evidenzia l’impennata delle vittime civili in Ucraina nei primi otto mesi del 2026. Secondo i dati raccolti, 15 280 persone sono state uccise o gravemente ferite, con una media di più di 400 vittime a settimana. Questo rappresenta un aumento del 55 % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnale di un conflitto che si sta intensificando di giorno in giorno.

Bombardamenti e bombe plananti: il bilancio delle vittime sul fronte

Nel dettaglio, quasi 2 500 civili hanno subito lesioni o la morte a causa dell’impiego di bombe plananti russe nelle zone di combattimento. Il numero è cresciuto del 62 % rispetto al 2025, dimostrando come le tattiche militari si siano fatte più aggressive e meno rispettose del principio di distinzione.

Volker Turk Alto commissario, ha definito la situazione una “catastrofe per i diritti umani” che minaccia un disastro più ampio su scala regionale.

Attacchi alle infrastrutture civili e minaccia invernale

L’analisi dell’ONU mette in luce anche un incremento degli attacchi contro obiettivi non militari: scuole, strutture sanitarie, edifici residenziali, ferrovie e attività commerciali sono stati colpiti con crescente frequenza.

Con l’avvicinarsi dell’inverno, le autorità avvertono che la popolazione rischia di trovarsi senza energia e servizi essenziali, aggravando ulteriormente la sofferenza dei civili. Turk ha invitato i Paesi con influenza sulla Russia a intervenire urgentemente per favorire una tregua prima che la tragedia diventi ancora più grave.

Violenza sessuale legata al conflitto: dati allarmanti

L’ufficio delle Nazioni Unite ha documentato 1 004 casi di violenza sessuale tra febbraio 2022 e luglio 2026. Il 89 % di questi è stato attribuito alle forze russe, mentre il 11 % coinvolge le forze ucraine. Turc ha denunciato questi atti come “abominabili” utilizzati per intimidire e terrorizzare le popolazioni civili e i prigionieri di guerra, chiedendo un rigoroso accertamento delle responsabilità di tutti gli autori.

Reazioni internazionali: il viaggio del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev

Nel contesto di questa emergenza umanitaria, il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è recato a Kiev accompagnato dalla ministra dell’Economia Katherina Reiche e da rappresentanti di importanti imprese del settore energetico e della difesa. Merz ha promesso l’invio di migliaia di droni intercettori e l’accelerazione della produzione di sistemi a lungo raggio, sottolineando che “se la Russia non viene fermata, la sua macchina da guerra prima o poi si rivolgerà contro di noi“. Questa visita, avvenuta in un periodo di intensificati raid russi su Kiev, intende rafforzare il sostegno tedesco all’Ucraina nelle settimane cruciali che precedono l’inverno.

Le dichiarazioni congiunte di Turk e Merz delineano un quadro in cui la necessità di una pace sostenibile si scontra con la crescente brutalità delle operazioni militari. L’appello dell’Alto commissario a “agire prima che la tragedia diventi ancora peggiore” risuona come un avvertimento per la comunità internazionale: il conflitto non è solo una questione di confini, ma un dramma umano che continua a mietere vittime, soprattutto tra i civili più vulnerabili.