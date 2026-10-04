La mattina di domenica 4 ottobre la capitale ucraina è stata nuovamente invasa dal suono stridente delle sirene e dalle esplosioni di bombe, segnale di un’intensificarsi degli attacchi russi. In questo scenario, il cancelliere tedesco Friedrich Merz è atterrato a Kyiv per mostrare il sostegno al presidente Volodymyr Zelensky, mentre le autorità locali registravano ben quattro allarmi anti-air raid.

Pacchetto di aiuti: 1 miliardo di euro per la difesa e 350 milioni per l’energia

Durante il suo discorso, Merz ha annunciato la messa a disposizione di 1 miliardo di euro destinati a rafforzare le capacità militari ucraine, oltre a 350 milioni di euro destinati alla ricostruzione delle infrastrutture energetiche colpite. Il cancelliere ha sottolineato che “l’Ucraina ha bisogno di tutto il nostro supporto nelle prossime settimane” e ha avvertito che “se la Russia non viene fermata, prima o poi la sua macchina da guerra si rivolgerà contro di noi“.

Un ulteriore impegno sarà quello di assicurare che Zelensky possa “contare sempre sul nostro aiuto“.

Le reti energetiche sotto attacco

Il giorno stesso, un colpo russo ha colpito il Ponte del Nord sul fiume Dnipro, danneggiando sia la carreggiata che il sistema di approvvigionamento di acqua calda nella zona, secondo le dichiarazioni del sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko.

L’obiettivo strategico di questi attacchi è interrompere le vie di collegamento tra le due sponde della città e ostacolare i percorsi logistici verso l’est del Paese.

Accordo per la produzione congiunta di droni e tecnologie anti-jet

Accanto a Merz, al seguito dell’economia, vi erano ministri e dirigenti di grandi aziende tedesche quali Siemens EnergyHensoldtDiehl Defense e Quantum Systems. L’obiettivo principale della delegazione è l’attivazione di un accordo per la realizzazione di droni di ultima generazione. In particolare, si punta alla rapida produzione di drone anti-jet un sistema testato con successo da Quantum, capace di neutralizzare i velivoli a reazione russi, che hanno infittito l’uso di droni ad alta velocità durante l’estate.

Quantum WIY Industries e il drone Strila

Nel mese di aprile, Quantum ha stretto una joint venture con la produttore ucraina WIY Drones denominata Quantum WIY Industries con lo scopo di fabbricare il drone intercettore Strila e altre soluzioni per la difesa aerea. Questo progetto dovrebbe consentire una produzione su scala più ampia già nei prossimi mesi, rispondendo all’esigenza di contrastare i “drone jet” che pervengono il cielo ucraino quotidianamente.

Cooperazione su armi a lungo raggio e pressione sulle riforme UE

Oltre ai droni, l’accordo prevede lo sviluppo congiunto di sistemi d’arma con una gittata superiore a 1 000 km (circa 600 miglia), capaci di colpire obiettivi strategici all’interno del territorio russo. Merz ha ribadito che la Germania non si farà intimidire dagli attacchi ibridi in aumento da parte di Mosca. Parallelamente, il cancelliere ha invitato il governo ucraino ad accelerare le riforme richieste dall’Unione europea, soprattutto nella lotta contro la corruzione, per consolidare il sostegno internazionale.

Reazioni russe e risposta ucraina

Il ministero degli esteri russo ha dichiarato che continuerà a colpire “obiettivi strategici” in Ucraina, definendo le azioni di risposta come “rappresaglie” ai recenti attacchi ucraini. Nel frattempo, Zelensky ha annunciato che le forze armate ucraine intensificheranno gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe, in risposta a quella che definisce la “nuova dottrina” di Mosca, volta a creare pressione sulla popolazione di Kyiv e di altre città.