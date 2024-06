Autonomia: Silvestri (M5S), 'sanzioni vergognose, precedente pericoloso'**

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – "Siamo davanti alle sanzioni più vergognose e più pericolose che questo Parlamento abbia mai visto. C'è stata una equiparazione imbarazzante che apre dei precedenti molto pericolosi per l'andamento democratico del Paese". Così il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, Francesco Silvestri, dopo le decisioni dell'Ufficio di presidenza di Montecitorio sui fatti accaduti ieri in aula. "Prendere un cazzotto per esprimere delle opinioni e portare una bandiera tricolore a un ministro, ha avuto una sanzione di quattro giorni".

"Se spostare una sedia per fare una dimostrazione politica o dare un cazzotto a un deputato può avere la stessa sanzione? Siamo davanti a uno dei momenti più bui delle istituzioni italiane. Quel che sta succedendo in Parlamento deve entrare nelle case degli italiani perchè tutti devono vedere e soprattutto devono capire che c'è un'opposizione e un Movimento 5 stelle pronto a dare battaglia su ogni grande riforma che danneggerà questo Paese, come l'autonomia differenziata e il premierato". Sottolinea Silvestri: "Ci vogliono fermare fisicamente e con la complicità di una presidenza che non sanziona, non ha dato il giusto esempio".

"Più cercheranno di reprimere il pensiero M5s, più M5s sarà radicale nel suo messaggio. Non staremo solo nei Palazzi, dovranno portare la loro violenza anche nelle piazze. Noi il 18 saremo a Santi Apostoli a Roma proprio contro queste riforme. Siamo indignati su quello che sta accadendo".