Nuovo importante cambiamento per la mobilità su strade. In alcuni tratti dell'autostrada è stato alzato il limite di velocità.

Il limite di velocità in autostrada è stato innalzato a 150 km/h, ma solo in alcuni tratti. Si tratta di un cambiamento molto importante per la mobilità su strada.

Autostrada, nuovo limite di velocità 2024: innalzato a 150 km/h

Un altro importante cambiamento per la mobilità su strade è stato annunciato. Stiamo parlando dell’innalzamento dei limiti di velocità in alcuni tratti dell’autostrada. Attualmente il limite ammesso dalla legge e dal Codice della Strada è quello dei 130 km orari e non si può andare oltre questa velocità.

In realtà, alcune cose stanno cambiando. In autostrada si sta puntando ad alzare i limite di velocità da 130 a 150 km orari, senza autovelox. Si tratta di un cambio di regola davvero inaspettato, ma che merita alcuni chiarimenti. Prima di tutto si tratta al momento di una proposta che fa riferimento a quello che accade in altri Stati europei, dove i limiti sono già stati innalzati. In secondo luogo, si tratta di un innalzamento che riguarderebbe solo alcuni tratti di autostrada.

Autostrada, nuovo limite di velocità 2024: dove cambia la regola

La proposta si riferisce al fatto che in Italia esistono già alcuni tratti specifici in cui è permesso circolare a 150 km orari. Prima di tutto saranno presenti dei tutor stradali che segnaleranno eventuali abusi e in secondo luogo questo aumento interesserà tratti di autostrada a corsia multipla per senso di marcia e dove siano riscontrati bassi o nulli rischi di incidenti stradali.