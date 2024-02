Azerbaijan: rappresentanti italiani Osce osservatori per elezioni Presidente

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – L’Italia parteciperà con una rappresentanza parlamentare all’osservazione delle elezioni anticipate del Presidente della Repubblica che si svolgeranno in Azerbaijan domani. Il team è guidato dal presidente della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell’Osce (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa), Eugenio Zoffili (Lega), ed è composto dai deputati Vincenzo Amendola (Pd-Idp), Fabrizio Comba (Fdi), Mauro del Barba (Iv-c-Re), Emanuele Loperfido (Fdi), e dai senatori Anna Bilotti (M5S) e Giuseppe De Cristofaro (Misto).

I Parlamentari italiani della Delegazione, accolti dall’ambasciatore d’Italia in Azerbaijan, Claudio Taffuri, stanno -in queste ore- seguendo i briefing preparatori per la missione, organizzati dall’Osce a Baku e osserveranno le elezioni nella capitale azera, a Sumgayit e nell’enclave di Nakhchivan.

“L’osservazione elettorale -afferma il presidente Zoffili- sarà occasione di rilievo e controllo del rispetto dei valori democratici della consultazione e dell’osservanza delle norme e dei processi adeguati alla libera espressione del voto, nell’ambito della missione Osce/Odihr (Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani)”.